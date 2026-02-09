Moviola Juve Lazio, CorSport: «La Vecchia Signora ha protestato per il contatto fra Gila e Cabal in area. Guida…»

Moviola Juve Lazio, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fornito un’analisi accurata degli episodi dubbi del match. Cosa traspare

Nella giornata di ieri si è giocata all’Allianz Stadium Juventus Lazio! Gara terminata per 2-2 in extremis dopo un avvio brillante dei biancocelesti di Maurizio Sarri. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha riportato la moviola in cui sono vari gli episodi dubbi analizzati.

LA MOVIOLA – La porta a casa con qualche difficoltà, Guida, pesa la decisione sul contatto Gila-Cabal che ha fatto infuriare la Juve, pesa qualche scelta disciplinare non da lui (la trattenuta di Cambiaso su Maldini in ripartenza è giallo chiaro).

ALTO RISCHIO Sull’azione del gol annullato a Koopmeiners, la Juve ha protestato per il contatto fra Gila e Cabal in area di rigore della Lazio: il difensore biancoceleste ha rischiato molto, il suo tentativo di prendere il pallone fallisce e va dritto per dritto sull’avversario. Guida fa proseguire, il VAR supporta, lo avrebbe fatto comunque in caso di calcio di rigore (lo avesse fischiato…).

INTERFERENTE Corretto annullare la rete di Koop: sul suo tiro, Khephren Thuram è in chiara posizione di fuorigioco (oltre Gila) ed interferisce perché alza la gamba per far passare il pallone mentre è sulla linea di visione di Provedel, buona la decisione presa in campo.

REGOLARI Ok il gol di Pedro: Maldini recupera il pallone su Locatelli senza fallo. Buona anche la rete di Isaksen: sul lancio di Cataldi, è in gioco.

NO PENALTY Tocco di braccio di Marusic, ma col pallone che rimbalza su David e con il destro che si sta chiudendo al corpo: non punibile.

OFFSIDE McKennie in evidente offside sul tiro di Kalulu: giusto.

VAR: Mazzoleni 6 Si tiene ai margini.

