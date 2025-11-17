Calciomercato Lazio, strategia in vista di gennaio? Ecco le ultime indiscrezione sui biancocelesti

Calciomercato Lazio: strategie, nomi e piani per il centrocampo in vista di gennaio

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo. Dopo l’ultimo summit tra Maurizio Sarri e la dirigenza biancoceleste, le strategie per la finestra invernale sono state delineate con chiarezza. Il tecnico toscano avrà ampio margine decisionale sulle operazioni da portare avanti sia in entrata che in uscita, con un obiettivo prioritario ormai evidente: sistemare il centrocampo, oggi il reparto più in difficoltà.

Il nodo principale riguarda l’emergenza dovuta al prolungarsi dei tempi di recupero di Nicolò Rovella. Senza il giovane regista, la Lazio ha perso equilibrio, idee e capacità di gestione del pallone. Proprio per questo motivo, secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni, i biancocelesti starebbero pianificando non uno, ma addirittura due innesti a centrocampo durante il mercato di gennaio. Un cambio necessario per permettere a Sarri di ritrovare un reparto completo, dinamico e più pericoloso sotto porta.

Obiettivo gol: guarda all’Olanda il nuovo Calciomercato Lazio

Uno dei problemi principali della Lazio 2024/2025 è la scarsa capacità realizzativa dei centrocampisti. Un limite che Sarri vuole correggere subito, e non è un caso che le nuove piste di mercato portino direttamente in Olanda. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società continua a monitorare due profili dell’Eredivisie, già seguiti la scorsa estate e mai realmente usciti dai radar biancocelesti.

Il primo nome forte per il Calciomercato Lazio è quello di Guus Til, classe ’97 del PSV. Centrocampista moderno, dotato di senso del gol e grande capacità di inserimento, Til viene spesso impiegato anche come falso nove. Una soluzione che ha dato frutti immediati, considerando la tripletta siglata nell’ultimo turno contro l’AZ Alkmaar. Sarri vede in lui un profilo simile a quello che aveva Allan ai tempi del Napoli: corsa, intensità e soprattutto qualità negli ultimi metri.

Il secondo nome è quello di Sem Steijn, 24 anni, trequartista o mezzala del Feyenoord. Acquistato la scorsa estate per circa 10 milioni, era già stato seguito dalla Lazio prima del blocco del mercato olandese. Steijn è un giocatore con grande visione di gioco e buona confidenza con il gol, caratteristiche perfette per integrarsi nel sistema di Sarri.

Gennaio si avvicina: la Lazio prepara le sue mosse

Con un centrocampo da rinforzare e una classifica che richiede un immediato cambio di passo, il Calciomercato Lazio si annuncia particolarmente vivace. La società è pronta a bussare di nuovo alle porte dell’Olanda e non si escludono sorprese. La priorità è dare a Sarri i profili giusti per rilanciare la squadra e costruire un reparto finalmente all’altezza delle sue idee di gioco.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO