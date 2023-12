Calciomercato Lazio, spunta un rinforzo dalla Premier. Ma Sarri non stravede per lui. Il punto sul mercato dei biancocelesti

Con il maxi incasso derivato dalla qualificazione agli ottavi di Champions, la Lazio sta iniziando a guardarsi intorno per rinforzare la rosa in vista del mercato di gennaio.

Come riportato da Il Messaggero, il club biancoceleste starebbe osservando Bryan Gil, esterno del Tottenham, già sondato in estate, anche se Sarri non sembra stravedere per il giocatore.