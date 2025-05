Calciomercato Lazio, spunta un nome per la panchina biancoceleste nella prossima stagione: le ultime da Formello

Calciomercato Lazio, Lotito vaglia un nuovo nome per il post Baroni: ecco le ultime sui biancocelesti

La squadra di Baroni è molto indecisa sul proprio futuro. Sono molti gli scenari in dubbio per i biancocelesti che, secondo quanto riportato da La Repubblica, un nuovo obiettivo per la panchina è Sergio Conceiçao. L’allenatore del Milan è infatti uno dei nomi che potrebbe accasarsi come tecnico della Lazio.

Il portoghese sarà contattato da Claudio Lotito cui decisione definitiva potrebbe segnare una grande svolta sia nella vita del rossonero che della società capitolina. Staremo a vedere cosa succederà.