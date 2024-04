Calciomercato Lazio, spunta quel nome per l’attacco: ecco cosa ha in mente il club. Le ultime sulla prossima sessione di mercato

Come riporta Il Messaggero, nei giorni scorsi in casa Lazio, è circolato il nome del greco Fotis Ioannidis, del Panathinaikos che costa 15 milioni ed è autore di 21 gol in stagione.

Il rischio è quello di essere una scommessa, come Castellanos la scorsa estate, e il club non può permetterselo visto il momento dal punto di vista tecnico. La vera occasione può essere Boulaye Dia, 27enne senegalese fuori rosa nella Salernitana da febbraio. Lo scorso anno il suo cartellino aveva una clausola da 20 milioni, oggi il costo è sceso della metà anche se nella stagione attuale il suo comportamento ha lasciato più di un dubbio.