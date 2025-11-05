Calciomercato Lazio, spunta fuori un retroscena per quanto riguarda l'acquisto di quel giocatore - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il retroscena sul mancato arrivo di Vitor Roque

Il talento brasiliano oggi brilla in patria, ma la Lazio era stata a un passo dal suo acquisto. Ecco perché l’affare non si è mai concretizzato.

Il calciomercato Lazio avrebbe potuto regalare ai tifosi biancocelesti un colpo dal grande potenziale: Vitor Roque. L’attaccante brasiliano, classe 2005, è tornato protagonista nel campionato brasiliano dopo la deludente esperienza al Barcellona, dove non è mai riuscito a imporsi. Eppure, il suo destino poteva essere legato alla Serie A e, più precisamente, alla Lazio.

Lo scorso febbraio, il Barcellona cercava una soluzione per liberarsi del giovane talento, che non rientrava nei piani tecnici di Hansi Flick. In Europa, diversi club si erano interessati, ma tra questi la Lazio si era mossa con decisione già nell’estate del 2024. L’obiettivo del club biancoceleste era chiaro: individuare un centravanti di prospettiva in grado di raccogliere, nel tempo, l’eredità di Ciro Immobile.

Il ds Fabiani e la dirigenza biancoceleste si erano avvicinati al giocatore con una proposta concreta da 25 milioni di euro, una cifra importante per gli standard del calciomercato Lazio. Tuttavia, il Barcellona aveva alzato le richieste, valutando Vitor Roque intorno ai 40 milioni. Nessuna delle due parti fece passi avanti, e la trattativa si arenò, lasciando il brasiliano in Catalogna, dove trascorse altri mesi difficili tra panchina e tribuna.

Nel frattempo, a febbraio 2025, il Palmeiras decise di affondare il colpo, presentando un’offerta da 25,5 milioni più 5 di bonus. I blaugrana accettarono, riservandosi però una percentuale sull’eventuale futura rivendita. L’operazione si concluse rapidamente e segnò la rinascita del giovane attaccante, oggi protagonista nel Brasileirao e in Copa Libertadores.

Una vera occasione mancata per la Lazio, che aveva intravisto in Vitor Roque un profilo ideale per ringiovanire il reparto offensivo. Il giocatore, nel frattempo, ha ritrovato entusiasmo e fiducia in patria, dove si sta imponendo con gol e prestazioni di alto livello.

Dietro la scelta di tornare in Brasile, però, c’è anche una componente personale: la crisi con la moglie e il difficile ambientamento a Barcellona avevano minato la serenità del ventenne, desideroso di ripartire vicino a casa.

Il calciomercato Lazio, dunque, registra un rimpianto importante: Vitor Roque poteva essere il nuovo volto del futuro biancoceleste, ma le valutazioni economiche e i tempi dell’operazione hanno fatto sfumare un affare che oggi, guardando il rendimento del brasiliano, assume un sapore amaro per i tifosi della Lazio.

