Mercato Lazio, sondaggio di Lotito per Fazzini: la risposta di Corsi

Calciomercato Lazio, Claudio Lotito ha chiesto informazioni all’Empoli per Fazzini: la risposta di Corsi spiazza il patron

Come testimoniato dall’affare Cancellieri, i rapporti tra l’Empoli e il calciomercato Lazio sono ottimi. In questo senso, come riferito dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito avrebbe effettuato un importante sondaggio col club toscano per Fazzini, mezzala classe 2003 pupillo di Sarri.

La risposta di Corsi ha spiazzato Lotito: 20 milioni di euro senza contropartite tecniche. L’affare si è spento sul nascere.