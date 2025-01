Calciomercato Lazio, possibile nuovo duello di mercato con il Torino? Gli occhi di entrambe le squadre in Ligue 1

Calciomercato Lazio, possibile nuovo duello con il Torino: a centrocampo non piace solo Casadei ad entrambe le squadre

Non solo Casadei per il calciomercato Lazio: il centrocampista del Chelsea è l’obiettivo numero uno, ma allo stesso tempo si ragiona su possibili piani B.

Uno di questi, come riportato dal Corriere dello Sport, riproporrebbe il duello di mercato con il Torino come nel caso di Casadei: entrambe le squadre infatti seguono con interesse Tanner Tessmann, passato dal Venezia al Lione – squadra che deve vendere per fare cassa e ripianare i debiti – in estate.