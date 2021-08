Calciomercato Lazio, settimana fondamentale per Basic e Kostic: le cifre

Settimana cruciale per il calciomercato della Lazio: i biancocelesti sono in attesa di portare a Roma Toma Basic e Filip Kostic

La Lazio è sicuramente una delle squadre più attive di tutta la Serie A in questa finestra di calciomercato. I biancocelesti hanno già messo a segno quattro colpi e stanno per entrare in una settimana fondamentale della loro estate.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, i prossimi giorni saranno decisivi per definire il futuro della squadra allenata da Maurizio Sarri, che è in attesa di due acquisti ormai fatti, ossia Toma Basic e Filip Kostic. Per entrambi è stato trovato l’accordo sia con le rispettive società: al Bordeaux andranno 7 milioni di euro più 1,5 di bonus, mentre all’Eintracht di Francoforte andrà 1,5 milioni per il prestito più 20-22 milioni per il riscatto obbligatorio a giugno 2022. Inoltre è stato trovato l’accordo anche con i giocatori: al croato andranno 1,4 milioni a stagione per 5 anni, mentre per il serbo è pronto un quinquennale da 2,2 milioni a stagione. Cifre importanti per due giocatori fortemente voluti dal Comandante.