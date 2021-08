Mercato Lazio, Kostic non scende in campo con l’Eintracht: i dettagli

Filip Kostic, obiettivo di mercato della Lazio, non è sceso in campo con l’Eintracht di Francoforte: la situazione del giocatore serbo

La Lazio continua a lavorare sul mercato e l’obiettivo numero uno si chiama Filip Kostic. L’attaccante serbo è molto vicino a vestire la maglia biancoceleste e nella giornata di oggi non è sceso in campo con l’Eintracht di Francoforte nella sfida di Coppa di Germania persa per 2-0 contro ilWaldhof Mannhein.

Tuttavia, non sembrano esserci voci di mercato dietro l’assenza del giocatore. Infatti, Kostic avrebbe saltato la gara per problemi fisici. Ad ogni modo, il suo arrivo alla Lazio sembra ormai sempre più vicino, con la firma prevista per la prossima settimana.