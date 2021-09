Calciomercato Lazio: un portiere proposto all’Inter, i dettagli

In casa Inter si incomincia a pensare al dopo Handanovic, il primo obiettivo resta Onana ma è stato proposto anche un portiere della Lazio

Sostituto tra i pali cercasi. L’esperienza di Handanovic all’Inter potrebbe chiudersi a fine stagione. In casa neroazzurra si comincia a valutare un sostituto che possa prendere il posto come titolare. Il primo obiettivo resta Onana, ma secondo quanto riportato da fcinternews.it c’è anche un’altra opzione.

Ai nerazzurri è stato recentemente proposto Thomas Strakosha, nazionale albanese anche lui in scadenza di contratto a giugno con la Lazio. Inzaghi lo conosce bene avendolo allenato negli ultimi 5 anni, preferendogli però negli ultimi mesi a Roma il più esperto e affidabile Pepe Reina. L’ipotesi non covince a pieno, anche per questo dall’Inter è arrivata una risposta fredda, sostenendo che al momento Strakosha non sia una priorità di mercato.