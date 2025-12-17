News
Calciomercato Lazio, proposto uno scambio con la squadra biancoceleste. La situazione dice questo
Calciomercato Lazio: ipotesi scambio di portieri con il Genoa. La situazione attuale
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Calciomercato Lazio potrebbe riservare una novità interessante tra i pali. Sul tavolo delle trattative, infatti, sarebbe allo studio uno scambio di prestiti tra il club biancoceleste e il Genoa, destinato a ridefinire i ruoli dei portieri in entrambe le squadre.
Nell’operazione proposta, Christos Mandas, giovane estremo difensore del Genoa, potrebbe trasferirsi nella capitale ligure, dove assumerebbe il ruolo di vice-Provedel. Per la Lazio, l’arrivo di Mandas rappresenterebbe un investimento mirato sul futuro, garantendo continuità e affidabilità nel ruolo di secondo portiere, con la possibilità di crescere sotto la guida dell’esperto titolare.
In senso inverso, a Genova si trasferirebbe Alessandro Leali, attuale portiere della Lazio. Il classe 1990 diventerebbe il titolare della porta rossoblù, acquisendo un ruolo di primo piano e la possibilità di dimostrare le proprie qualità in una squadra che punta a consolidare la propria posizione in Serie B o, in caso di promozione, tornare protagonista in Serie A.
Questa ipotesi di scambio risponde a una logica chiara: entrambe le società riuscirebbero a valorizzare i propri portieri senza effettuare investimenti onerosi, sfruttando la formula del prestito per rinforzare la rosa in maniera mirata. Dal punto di vista della Lazio, il Calciomercato Lazio in questo settore mostra attenzione sia alla gestione dei giovani talenti sia al mantenimento di un equilibrio tecnico nella rosa.
L’operazione, se confermata, segnerebbe un tassello significativo nella campagna acquisti estiva della Lazio, confermando come la dirigenza stia lavorando in modo strategico, non solo per rinforzare la squadra titolare, ma anche per garantire alternative valide nei ruoli chiave, come quello del portiere.
