Calciomercato Lazio, sbloccata la trattativa per Lazzari: giovedì le visite mediche

La Lazio e la Spal hanno trovato l’accordo sugli ultimi dettagli della trattativa che porterà Manuel Lazzari in biancoceleste

Come anticipato, Lazio e Spal hanno trovato l’accordo sugli ultimi dettagli della trattativa che porterà Manuel Lazzari a vestire la maglia biancoceleste. Come conferma Sky Sport, l’esterno sarà presto un nuovo giocatore del club capitolino. L’operazione si sarebbe sbloccata in questi minuti sulla base di 9-10 milioni. Percorso inverso, invece, per Alessandro Murgia, che passerà alla società ferrarese come previsto. Le visite mediche di quello che è a tutti gli effetti il neo-acquisto della Lazio sono previste per giovedì, alla vigilia della partenza per Auronzo di Cadore.