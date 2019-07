Lazio, diramata la lista dei convocati per Auronzo di Cadore

È stata diramata la lista dei convocati per il ritiro estivo di Auronzo di Cadore: assente Radu, per la prima volta dopo 11 anni

Primo incontro della stagione a Formello. Mister Inzaghi ha convocato i suoi ragazzi alle ore 18 per la prima sessione di allenamento della stagione, una sgambata prima della partenza per Auronzo di Cadore. Per il ritiro tra le Dolomiti, è stata diramata la lista dei convocati. Inutile sottolineare come salti all’occhio l’assenza di Radu, il difensore rimarrà nel centro sportivo insieme a: Kishna; Vargic; Di Gennaro; Filippini; Minala; Tounkara; Lombarsi; Palombi; Germoni; Bezziccheri; Baxevanos; Mohamed; Spizzichino e Bari.

Di seguito, l’elenco completo:

Portieri: Silvio Proto, Guido Guerrieri e Marius Adamonis.

Difensori: Francesco Acerbi, Denis Vavro, Luiz Felipe, Fortuna Wallace, Patric Gabarron Gil, Djavan Anderson, Tiago Casasola, Jorge Silva.

Centrocampisti: Manuel Lazzari, Senad Lulic, Adam Marusic, Riza Durmisi, Jony Rodriguez, Lucas Leiva, Marco Parolo, Danilo Cataldi, Luis Alberto, Sergej Milinkovic, André Anderson.

Attaccanti: Ciro Immobile, Felipe Caicedo, Joaquin Correa, Bobby Adekanye, Alessandro Rossi.