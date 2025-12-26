Calciomercato Lazio, Sarri è abbastanza chiaro sul miglioramento di tutti i reparti biancocelesti. Il punto

Calciomercato Lazio: cosa serve a Sarri reparto per reparto. La situazione raccontata dall’esperto Martino Cardani

La notizia di Natale per i tifosi biancocelesti riguarda la possibilità di intervenire sul mercato. Nel Calciomercato Lazio di gennaio 2026, l’obiettivo principale è consegnare a Sarri una rosa competitiva, senza però fare spese eccessive, considerando che prima vanno sistemati i rinnovi contrattuali. Solo dopo aver blindato i giocatori chiave, la Lazio potrà concentrarsi su nuovi innesti.

Portieri

Ivan Provedel ha riconquistato il posto da titolare, sorpassando Christos Mandas. Se Mandas dovesse partire, la Lazio cercherà un portiere più adatto a fare il secondo. Una delle ipotesi sul tavolo è Leali, con un possibile domino di mercato che coinvolgerebbe anche la Juventus e il Genoa.

Difensori

Marusic potrebbe lasciare il club, mentre Nuno Tavares sembra destinato a partire dopo prestazioni deludenti. Le cessioni di esterni potrebbero finanziare nuovi arrivi, dato che Lazzari e Pellegrini, pur affidabili, non garantiscono continuità totale. Tra i centrali, l’uscita di Mario Gila sembra probabile: il suo trasferimento libererebbe fondi per rinforzare la difesa, dando spazio anche a Provstgaard accanto a Romagnoli.

Centrocampo

Nonostante la qualità della rosa (Guendouzi, Rovella, Cataldi, Basic, Dele, Bashiru, Vecino), le assenze e la gestione di alcuni giocatori rendono urgente un rinforzo. Tra i nomi più seguiti ci sono Brescianini e Samardzic dell’Atalanta, con il primo più facilmente raggiungibile.

Attacco

Gli esterni sono in forma: Isaksen, Cancellieri, Zaccagni e Noslin stanno rispondendo bene alle richieste di Sarri. Il problema principale resta la prima punta: Dia non convince e Castellanos non garantisce i gol necessari. Una punta fisica, strutturata e con capacità realizzative costanti è la priorità, ma per acquistarla sarà necessario cedere qualcuno.

In sintesi, il Calciomercato Lazio di gennaio sarà strategico: gestire rinnovi, confermare certezze e intervenire con precisione nei reparti chiave per completare l’organico a disposizione di Sarri.

