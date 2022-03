Calciomercato Lazio, Sarri presenta la lista a Lotito: tutti i nomi

Calciomercato Lazio, Sarri ha presentato una lista precisa di nomi a Lotito: dalle garanzie sul mercato passa anche il rinnovo

A tre mesi dalla fine della stagione, con le undici partite restanti che serviranno alla Lazio per agguantare la qualificazione quantomeno all’Europa League, Sarri e la società cominciano già a programmare il prossimo mercato estivo. Come riferisce Il Messaggero, il tecnico ha presentato una vera e propria lista di nomi a Lotito.

Vista l’impossibilità di arrivare al pupillo Kepa, Sarri ha bocciato Gollini e ha dato il via libera per la coppia Sergio Rico-Carnesecchi, col secondo che dovrebbe prendere il posto di Reina. In difesa i biancocelesti sono ad un passo da Romagnoli ma Sarri ha chiesto anche Casale del Verona mentre sulle fasce il sogno del Comandante è Emerson Palmieri, davanti a Parisi e Mandava. I due nomi per il centrocampo sono Maxime Lopez e Vitinha oltre allo svincolato Vecino. Nelle ultime ore è però spuntato anche il nome di Castrovilli. In attacco si passa dalla candidatura di Pinamonti, già cercato a gennaio, a quella di Hudson-Odoi.