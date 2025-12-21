Calciomercato Lazio, Sarri attende questi giocatori in vista di gennaio. La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Sarri attende rinforzi: rosa corta e scelte obbligate. La situazione

La partita contro la Cremonese ha riportato al centro del dibattito una questione ormai evidente: il Calciomercato Lazio non può più attendere. L’ennesima prestazione poco brillante, culminata nello 0-0 dell’Olimpico, ha messo in luce tutte le difficoltà di una rosa corta e falcidiata dalle assenze. Tra squalifiche, infortuni e Coppa d’Africa, Maurizio Sarri ha dovuto rinunciare a otto giocatori, presentando una formazione rimaneggiata che ha fatto fatica a produrre gioco e occasioni.

In questo contesto, il Calciomercato Lazio diventa uno snodo cruciale per la seconda parte della stagione. Prima di affondare i colpi, però, la società attende il verdetto della Commissione di vigilanza sui conti, atteso per il 23 dicembre. Un passaggio fondamentale che chiarirà i margini di manovra del club e permetterà alla dirigenza di pianificare eventuali investimenti. Nel frattempo, come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri ha già indicato con precisione le priorità.

Il tecnico toscano chiede almeno una mezzala di qualità, un vice Zaccagni capace di garantire continuità sugli esterni e un terzino sinistro nel caso di una partenza di Tavares. A queste richieste potrebbe aggiungersi anche un centravanti, qualora Castellanos venisse sacrificato nel Calciomercato Lazio per esigenze economiche. Alcuni nomi, però, restano fuori portata: Loftus-Cheek e Raspadori sono considerati troppo onerosi per le casse biancocelesti.

Più realistiche appaiono le piste che portano a Brescianini e Samardzic, con quest’ultimo che rappresenta il profilo ideale per Sarri grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di inserirsi. Sempre a centrocampo, la Juventus ha proposto Miretti, soluzione giovane e interessante, ma ancora da valutare. In attacco, invece, l’allenatore spera in un colpo suggestivo: Lorenzo Insigne, che potrebbe tornare a Roma come alternativa di esperienza a capitan Zaccagni.

Il Calciomercato Lazio guarda anche alla difesa. Sono diversi i terzini destri finiti sul taccuino della dirigenza: da Gaaei dell’Ajax a Valincic della Dinamo Zagabria, fino al più recente nome di Davide Calabria, ex Milan ora al Panathinaikos. La posizione di Marusic resta in bilico, ma un suo eventuale addio sembra rinviato all’estate.

In sintesi, il Calciomercato Lazio sarà determinante per dare a Sarri gli strumenti giusti e permettere alla squadra di alzare il livello. Senza rinforzi mirati, il rischio è quello di vedere ripetersi prestazioni opache come quella contro la Cremonese.