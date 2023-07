Rinnovo Luis Alberto, nel fine settimana l’incontro decisivo: le cifre sul tavolo

Calciomercato Lazio, nel fine settimana incontro tra Lotito e l’entourage di Luis Alberto per il rinnovo del contratto

Come riportato dal Corriere dello Sport, il prossimo fine settimana sarà molto importante per il calciomercato Lazio per quanto riguarda il rinnovo di Luis Alberto.

Ci sarà infatti un incontro tra Lotito e i procuratori del Mago: sul piatto verrà ratificata dal patron l’offerta di prolungamento fino al 2027 da 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Nelle scorse settimane sia la Lazio che lo spagnolo hanno rifiutato una ricca offerta dell’Al Duhail: quadriennale da 8 milioni a stagione per l’ex Liverpool e circa 12 milioni al club per il cartellino.