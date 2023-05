Rinnovo Luis Alberto, l’agente atteso a Roma. Ha un’offerta top dalla Francia

Calciomercato Lazio, tiene banco in questi giorni la questione legata al rinnovo di Luis Alberto: possibile offerta dalla Francia

Uno dei temi del prossimo calciomercato Lazio sarà senza dubbio quello legato al rinnovo di Luis Alberto. Come riferito dal Corriere dello Sport, Sarri vorrebbe tenerlo per farlo diventare il perno della Lazio del futuro ma solo ed esclusivamente se il Mago avrà voglia di restare in biancoceleste.

Al momento il numero 10, in scadenza nel 2025, non ha manifestato l’intenzione di andarsene anche se dalla Francia è in arrivo una super offerta: le squadre indiziate sono Marsiglia, Lione, Monaco, forse Rennes o Lens. Di rinnovo, come ammesso da Lotito, si parlerà a fine campionato: la soluzione sarebbe quella di garantire a Luis Alberto le stesse cifre di Milinkovic, ovvero 3.5 milioni di euro.