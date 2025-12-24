Calciomercato Lazio, problemi con il rinnovo di Basic? Spuntano le motivazioni sulla situazione in stand-by - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, rinnovo Basic in stand-by: l’offerta del club respinta. La società biancoceleste propone un rinnovo

Nel contesto del Calciomercato Lazio, uno dei dossier più seguiti riguarda il futuro di Toma Basic. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Messaggero, la società biancoceleste avrebbe deciso di avanzare un’offerta formale per il rinnovo del contratto del centrocampista croato. L’intento della Lazio è quello di prolungare la permanenza del giocatore, attualmente legato al club fino al 30 giugno 2026, mantenendo però lo stesso ingaggio percepito oggi, pari a 1,6 milioni di euro annui.

La proposta della Lazio prevede quindi una modifica della durata contrattuale senza aumentare l’attuale stipendio. Tuttavia, l’offerta, per il momento, sarebbe stata rispedita al mittente. L’entourage del calciatore ha infatti avanzato richieste più elevate, chiedendo un rinnovo con ingaggio annuo di 2 milioni di euro. Una differenza significativa che sta rallentando le trattative e lascia aperta l’incertezza sul futuro di Basic in biancoceleste.

Nel Calciomercato Lazio, la questione Basic assume un ruolo centrale perché il centrocampista rappresenta un elemento importante nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. La sua capacità di equilibrio in mediana, unita alla propensione offensiva, lo rende un giocatore molto apprezzato dall’allenatore e dai dirigenti.

Se le parti non troveranno un accordo a breve, il rinnovo potrebbe slittare a ulteriori confronti o diventare oggetto di valutazioni più approfondite nel corso della prossima sessione di mercato. La Lazio, dal canto suo, continua a monitorare la situazione con attenzione, consapevole dell’importanza di trovare un’intesa soddisfacente sia per il club sia per il calciatore.

Il Calciomercato Lazio rimane quindi in fermento, con il dossier Basic destinato a essere uno dei temi principali nelle prossime settimane, fino a quando non sarà definito il futuro del centrocampista croato nella capitale.

