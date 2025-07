Calciomercato Lazio, svelata la strategia rinnovi: ecco i giocatori che hanno ‘priorità’ nei piani della società che ratificherà da gennaio

I rinnovi di contratto sono una priorità assoluta in casa calciomercato Lazio, ma la società ha definito una strategia precisa e una tempistica dettata da esigenze finanziarie. Come riporta il Corriere dello Sport, il piano è quello di arrivare a accordi verbali con i giocatori e i loro agenti nei prossimi mesi, per poi mettere tutto nero su bianco a partire da gennaio. Incontri sono già avvenuti e altri sono in programma a breve.

La strategia di gennaio e il nodo finanziario

Il motivo di questa programmazione è legato alla necessità del club di riequilibrare il rapporto tra costo del lavoro e ricavi entro la scadenza del 30 settembre. Per centrare l’obiettivo senza cedere un big, come promesso a mister Sarri, la società ha scelto di posticipare i costi legati ai nuovi contratti. Nel frattempo, si lavora per piazzare gli esuberi come Basic, Fares e Kamenovic, anche se non è un’operazione semplice.

La difesa al centro dei dialoghi: i casi Romagnoli e Gila

Il reparto difensivo è al centro delle attenzioni immediate. Per Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2027, la società deve mantenere una promessa di rinnovo fatta già nel 2022 e un incontro con il suo procuratore è atteso già la prossima settimana. Diversa la situazione di Mario Gila, anche lui in scadenza nel 2027: dopo aver manifestato la volontà di partire nei mesi scorsi, un dialogo con il suo agente ha portato a una tregua, con la promessa di ridiscutere il tutto nel 2026.

Il futuro del centrocampo: Rovella e Guendouzi nel 2026

La dirigenza laziale programma anche a lungo termine, guardando al cuore del centrocampo. Il rinnovo di Nicolò Rovella e Mattéo Guendouzi non è una priorità immediata, ma verrà affrontato con decisione nel 2026. Entrambi i giocatori hanno contratti solidi in scadenza nel 2028 e una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma il club vuole blindarli per renderli i pilastri della Lazio del futuro.