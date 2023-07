Calciomercato Lazio, per Orsolini serve il rilancio: Lotito è pronto a mettere sul piatto quel giocatore

Calciomercato Lazio, per arrivare ad Orsolini serve un rilancio di Lotito: il patron pronto ad inserire Cancellieri nella trattativa

Riccardo Orsolini è diventato il primo obiettivo del calciomercato Lazio per il rafforzamento degli esterni offensivi. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, i biancocelesti hanno presentato al Bologna una prima offerta da 7 milioni di euro.

La proposta è stata però rifiutata dai felsinei che, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, chiedono 15 milioni di euro per l’ex Ascoli. Le soluzioni sono due: un rilancio della Lazio a 10 milioni di euro oppure confermare la proposta da 7 milioni inserendo Cancellieri come contropartita tecnica. Questa seconda ipotesi potrebbe essere quella decisiva visto che l’esterno ex Verona è molto apprezzato dal Bologna e inoltre condivide con Orsolini lo stesso procuratore.