Calciomercato Lazio, le richieste di Gattuso a Lotito! I dettagli

Calciomercato Lazio, il nuovo tecnico Gennaro Gattuso ha espresso delle richieste specifiche al club per rinnovare la squadra

La nuova Lazio di Gennaro Gattuso inizia a prendere forma. Nel recente summit di mercato andato in scena a Formello, il tecnico calabrese ha incontrato il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani per tracciare le linee guida della campagna acquisti. La priorità assoluta è colmare i vuoti lasciati dalle partenze dei big, a partire da Alessio Romagnoli.

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La lista della spesa di Gattuso

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha presentato una richiesta d’acquisto ben precisa per potenziare la rosa. Gattuso ha chiesto l’innesto di cinque pedine fondamentali: due difensori centrali, un centrocampista di rottura, un esterno d’attacco e un centravanti di peso. In attesa del verdetto della Covisoc di fine giugno, gli scout biancocelesti si sono già messi al lavoro.

La linea verde e italiana scelta da Gennaro Gattuso per la difesa

Per il reparto arretrato, il tecnico preferirebbe profili italiani e giovani. In cima alla lista di Gennaro Gattuso ci sono Diego Coppola, attualmente in forza al Brighton, e il talento Fabio Chiarodia del Borussia Mönchengladbach. Per l’attacco, invece, piacciono molto Sebastiano Esposito, reduce da 8 gol con il Cagliari, e Roberto Piccoli, autore di 9 reti con la maglia della Fiorentina.

Le alternative internazionali

La pista autarchica non è però l’unica via percorribile. Nel caso in cui le trattative principali dovessero sfumare, Gattuso valuta attentamente profili esteri di spessore. Per la difesa restano vivi i nomi di Diogo Leite e Sergi Domínguez, mentre il vero grande sogno per l’attacco è il bomber Santiago Giménez, affiancato dal giovane emergente Isak Bjerkebo.