Calciomercato Lazio, retroscena su gennaio: «Rifiutate offerte per quei quattro big». I biancocelesti li hanno blindati: la rivelazione

Calciomercato Lazio, retroscena sull’ultima sessione di gennaio: rifiutate offerte per i 4 big. La rivelazione su di loro: i dettagli

Come spiegato da Repubblica edizione Roma di quest’oggi, il calciomercato Lazio lo scorso gennaio ha rifiutato offerte per diversi dei suoi big. Proposte, dice il quotidiano secondo quanto svelato da Fabiani, pari a un centinaio di milioni di euro.

No secchi alle proposte per Tavares, Guendouzi, Romagnoli e Castellanos, vista la volontà dei biancocelesti di non privarsi di calciatori così importanti proprio nel bel mezzo di una stagione così esaltante.