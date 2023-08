Mercato Lazio, clamoroso retroscena su Maximiano: è saltato quello scambio

Calciomercato Lazio, si complica la vicenda legata al futuro di Luis Maximiano: spunta un clamoroso retroscena

Come riferito dal Corriere dello Sport, si sta complicando la vicenda di calciomercato Lazio legata al futuro di Luis Maximiano.

Il calciatore preme per andare all’Almeria dove giocherebbe titolare ma la Lazio, perso Audero, vorrebbe trattenerlo almeno fino a quando non sarà identificata un’alternativa valida. E proprio in questo senso, il noto quotidiano romano riporta un clamoroso retroscena: a luglio era stato impostato uno scambio con l’Atletico Madrid che avrebbe previsto lo sbarco di Maximiano alla corte di Simeone e l’arrivo del portiere Grbic a Formello. L’affare è saltato per il rifiuto dell’ex Granada: l’obiettivo è non quello di non fare il dodicesimo anche nella prossima stagione.