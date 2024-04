Calciomercato Lazio, retroscena Luis Alberto: confronto con Fabiani a Formello. E Lotito non fa sconti

Calciomercato Lazio, retroscena Luis Alberto: confronto con Fabiani a Formello. E Lotito fissa il prezzo per la cessione

Il tema Luis Alberto, come riporta Il Messaggero, continua ad agitare il calciomercato Lazio.

Lo spagnolo può andar via con almeno 10 milioni sul tavolo: il Qatar potrebbe metterli, Siviglia e Cadice no, Inter e Napoli lo valuterebbero solo da svincolato. Lotito ha deciso di

non punirlo adesso, ma è pronto a chiedergli i danni per le dichiarazioni sulla “risoluzione”

richiesta pubblicamente sabato, in caso di ulteriore braccio di ferro. Il ds Fabiani sabato ci ha

parlato: «Ho risposto a una domanda – la giustificazione dello spagnolo – e io dico sempre quello che penso». Tudor si riprenderebbe volentieri Barak dalla Fiorentina al suo posto.