Calciomercato Lazio, retroscena Kamada: due particolari clausole presenti nel contratto

Calciomercato Lazio, Kamada ha firmato il successo di Napoli: il giapponese ha firmato per un solo anno. Tutti i dettagli

Daichi Kamada si è finalmente preso la Lazio siglando il gol vittoria sabato sera contro il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, che svela un interessante retroscena, il giapponese ha scelto i biancocelesti in estate dopo un lungo tira e molla siglando un contratto particolare.

L’ex Eintracht ha infatti firmato per un solo anno (scadenza giugno 2024) ma all’interno dell’accordo sono state inserite due particolari clausole, sia a favore del calciatore che della Lazio, per prolungare unilateralmente entro la scadenza dell’accordo per altri due anni, quindi fino al 2026. Lotito e Sarri non hanno nessuna intenzione di farselo scappare.