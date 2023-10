Retroscena Immobile: in estate su di lui una big di Serie A! Cosa è successo

Retroscena Immobile: in estate sul centravanti era piombata anche l’Inter dell’ex Simone Inzaghi. Cosa è successo

Come riferito dal Corriere dello Sport, non solo l’Arabia Saudita ma anche una big di Serie A aveva bussato al calciomercato Lazio per Ciro Immobile.

La squadra in questione era l’Inter: Simone Inzaghi avrebbe fatto il suo nome nel momento in cui è naufragata l’opzione Lukaku. Marotta contattò effettivamente Lotito ma l’affare si è arenato immediatamente per le alte richieste del presidente biancoceleste.