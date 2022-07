Calciomercato Lazio, rebus portiere: Maximiano in arrivo, ma Sarri non è convinto...

Calciomercato Lazio: i biancocelesti hanno ormai chiuso col Granada per Maximiano, ma Sarri non sarebbe convinto del portiere portoghese

La Lazio sta per risolvere il rebus portiere. Negli ultimi giorni è infatti arrivata l’accelerata per Maximiano del Granada. Prestito con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni, la formula dell’affare che porterà il classe ’99 a Roma. Come riportato da Il Messaggero, però, Sarri non sarebbe pienamente convinto dell’arrivo del portoghese. L’allenatore preferiva Carnesecchi o Vicario, ma la strategia di Lotito è stata un’altra.

Con l’arrivo di Maximiano, infatti, la Lazio potrà puntare anche se un secondo portiere di livello arrivando a spendere 3-4 milioni per Provedel dello Spezia o per Terracciano della Fiorentina. Sborsando 13 milioni più di bonus per Vicario, invece, i biancocelesti si sarebbero dovuti accontentare di un numero 12 a zero e di minore affidabilità.