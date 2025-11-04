Calciomercato Lazio, quell'attaccante è nel mirino della squadra biancoceleste. Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Adam Daghim nel mirino per l’estate, il talento del Salisburgo piace a Lotito

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi tra presente e futuro. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il nome di Adam Daghim, giovane attaccante di proprietà del Salisburgo, resta nel taccuino della dirigenza biancoceleste come possibile obiettivo per la prossima estate. Il giocatore, attualmente in prestito al Wolfsburg, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo e potrebbe rappresentare un investimento importante in chiave futura.

Il danese classe 2005 si sta mettendo in luce nel campionato tedesco per personalità e tecnica. Il Salisburgo, che ne detiene il cartellino, ha deciso di mandarlo in prestito al Wolfsburg per una stagione con l’obiettivo di garantirgli maggiore continuità e minuti in un contesto competitivo. Una scelta che la Lazio sta monitorando con grande attenzione, in attesa di capire se potrà inserirsi nella trattativa una volta terminato il prestito.

Nel frattempo, il Calciomercato Lazio prosegue con un lavoro di scouting mirato, in linea con la strategia del presidente Claudio Lotito e del direttore sportivo Fabiani, orientata a ringiovanire la rosa e a individuare profili di prospettiva da integrare gradualmente nel progetto tecnico. Daghim, per caratteristiche, risponde perfettamente a questo identikit: rapido, tecnico, abile nell’uno contro uno e capace di giocare sia da seconda punta che da esterno offensivo.

Secondo Il Messaggero, il nome di Daghim potrebbe tornare di moda nel Calciomercato Lazio del prossimo giugno, quando il giocatore farà rientro a Salisburgo. In quel momento, la situazione contrattuale e le esigenze del club austriaco potrebbero aprire uno spiraglio per l’inserimento della Lazio, che lo segue ormai da diversi mesi.

Per ora, non ci sono trattative ufficiali in corso, ma la società biancoceleste si è già mossa con i propri osservatori per seguire da vicino le prestazioni dell’attaccante. L’obiettivo è anticipare la concorrenza e valutare l’evoluzione del suo rendimento nella Bundesliga.

Il Calciomercato Lazio, dunque, guarda avanti: Daghim è un nome da tenere d’occhio per il futuro, un talento che potrebbe presto entrare nel radar biancoceleste in vista della prossima stagione. La Lazio continua a pianificare con lungimiranza, puntando su giovani di qualità per costruire una squadra competitiva e sostenibile anche negli anni a venire.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO