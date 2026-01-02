Calciomercato Lazio, quel giocatore potrebbe rientrare visti i problemi economici di un club - Lazio News 24

Il prestito di Marco Antonio al San Paolo a rischio: le difficoltà economiche del club brasiliano preoccupano la dirigenza biancoceleste

Il Calciomercato Lazio torna a intrecciarsi con le vicende di Marco Antonio, centrocampista brasiliano ceduto in prestito al San Paolo nel 2024 e rimasto in Brasile anche durante la finestra estiva del 2025. Un’operazione che, almeno inizialmente, sembrava vantaggiosa per tutte le parti coinvolte, ma che ora rischia di trasformarsi in un problema per il club biancoceleste.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il San Paolo starebbe attraversando una fase di forte difficoltà economica. Una situazione che potrebbe avere ripercussioni dirette sul futuro di Marco Antonio, mettendo seriamente in dubbio la possibilità per il club brasiliano di rispettare gli accordi presi con la Lazio. In questo scenario, il ritorno anticipato del centrocampista a Formello non è più un’ipotesi remota.

La prospettiva di riaccogliere Marco Antonio preoccupa non poco la dirigenza biancoceleste. Il Calciomercato Lazio, infatti, è già stato pianificato con l’obiettivo di snellire la rosa e ridurre il monte ingaggi, e un rientro forzato del giocatore andrebbe a complicare strategie e bilanci. Lotito e i suoi collaboratori stanno monitorando con attenzione l’evolversi della situazione, consapevoli che una decisione definitiva potrebbe arrivare a breve.

Dal punto di vista tecnico, il ritorno del brasiliano non sembra rientrare nei piani dell’allenatore, che ha già individuato altri profili per il centrocampo. Tuttavia, nel Calciomercato Lazio le variabili economiche spesso pesano quanto quelle tattiche, e il club potrebbe essere costretto a trovare rapidamente una nuova sistemazione per il giocatore.

Non è escluso che la società biancoceleste inizi a sondare altri mercati, valutando una nuova cessione in prestito o una soluzione definitiva, pur di evitare un impatto negativo sui conti. Il caso Marco Antonio diventa così uno dei dossier più delicati del Calciomercato Lazio, simbolo delle difficoltà che possono emergere anche da operazioni apparentemente secondarie.

