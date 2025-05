Calciomercato Lazio, il punto sul reparto difensivo: le ultime sui difensori biancocelesti

Calciomercato Lazio, la situazione aggiornata dei difensori capitolini: ecco le ultime sulla retroguardia degli aquilotti

Il Calciomercato Lazio sta entrando sempre più nel vivo a Roma in quanto la squadra biancoceleste sta valutando e proponendo diverse offerte ad altre società. In particolare, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport la futura squadra di Maurizio Sarri farà molto affidamento al blocco difensivo.

In particolare questo vale per Romagnoli, Patric, Gila mentre Gigot deve ancora imparare delle cose per svolgere adeguatamente il compito del centrale. Infine Provstgaard potrebbe rimanere ed essere una risorsa in più per il tecnico nella prossima stagione di Serie A.