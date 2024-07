Calciomercato Lazio, già INARRIVABILE Bellingham junior? La SITUAZIONE è chiara: cosa sta succedendo

Calciomercato Lazio, già inarrivabile Bellingham junior per i biancocelesti? Situazione chiara: le ultime novità sull’affare

L’edizione odierna de Il Messaggero fa il punto sul calciomercato Lazio in entrata. Biancocelesti in cerca di un numero 10, che a questo punto potrebbe non essere Jobe Bellingham, fratello della stella del Real Jude.

Tra costi dell’operazione e volontà del giocatore di restare un altro anno in Inghilterra, infatti, la pista sembra già impercorribile, ma non è ancora saltata del tutto. Novità attese nel giro di pochi giorni.