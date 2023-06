Milinkovic, stallo sul futuro: la decisione della Lazio sul prezzo del cartellino

Calciomercato Lazio, è ancora stallo sul fronte Milinkovic-Savic: al momento nessuna offerta a Lotito che abbassa il costo del cartellino

Come riferisce Il Messaggero, permane lo stallo per quanto riguarda il futuro di Milinkovic-Savic nel calciomercato Lazio.

Al club biancoceleste non sono ancora arrivate offerte (a parte quella ufficiosa da 25 milioni di euro della Juve e i vari abboccamenti con Milan e Inter). Proprio per questo Lotito, che su pressioni di Sarri vuole sbloccare il mercato in entrata, ha abbassato il prezzo del cartellino a 30 milioni di euro.