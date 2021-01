Calciomercato Lazio: pressing per Biraghi, le ultime

Secondo La Nazione la Lazio insiste per Cristiano Biraghi: il laterale della Fiorentina è un pallino di Igli Tare. Le ultime

Il calciomercato inizierà ufficialmente tra due giorni ma sono tanti i nomi che gravitano intorno alla Lazio. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Cristiano Biraghi. Secondo La Nazione l’esterno della Fiorentina è un pallino di Igli Tare, che vuole sfruttare i discorsi aperti per Caicedo per mettere in piedi un’altra trattativa.

Non arrivano conferme dirette anche perché i due calciatori hanno valutazioni diverse (Biraghi 12/13 milioni, mentre Caicedo 8). Lo scambio alla pari appare difficile, ma si potrebbe lavorare con un conguaglio in favore dei toscani o su uno scambio di prestiti.