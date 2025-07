Calciomercato Lazio: portieri ‘bloccati’ a Formello. Cosa succede e perché né Mandas né Provedel usciranno in estate

Nonostante i numerosi sondaggi ricevuti nel corso delle ultime settimane, il mercato dei portieri in casa Lazio può considerarsi bloccato. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, la dirigenza ha preso una decisione netta: i due portieri principali della rosa, Ivan Provedel e Christos Mandas, non si muoveranno da Formello. Una scelta strategica dettata dal cambio di scenario avvenuto di recente.

L’interesse del mercato per Provedel e Mandas

Le qualità dei portieri biancocelesti non erano passate inosservate. Per Ivan Provedel, infatti, si era registrato l’interesse concreto di due club di Serie A come il Napoli e il Bologna, alla ricerca di un profilo di esperienza e affidabilità. Anche Christos Mandas continua ad avere molti estimatori, soprattutto in Premier League. Già nel 2024 il Wolverhampton aveva provato a prenderlo, e l’interesse dall’Inghilterra non si è mai placato. La Lazio, a marzo, aveva risposto blindando il greco con un rinnovo fino al 2029 e un adeguamento dell’ingaggio.

Lo scenario è cambiato: perché nessuno partirà

Se prima una cessione poteva essere presa in considerazione, ora lo scenario è completamente cambiato. I motivi sono due e sono cruciali: il ritorno in panchina di Maurizio Sarri e le limitazioni imposte dal mercato in entrata. Con l’impossibilità di acquistare nuovi giocatori, privarsi di uno dei due portieri principali è diventato un rischio che la società non intende correre. Una loro partenza, infatti, obbligherebbe il club a promuovere il giovane Alessio Furlanetto (classe 2002) al ruolo di secondo, una responsabilità forse ancora prematura.

Il futuro dei giovani: Renzetti verso il prestito

Con la coppia Provedel-Mandas confermata, si lavora per dare spazio ai giovani portieri in crescita. L’ex Primavera Davide Renzetti, infatti, è destinato a partire per un’esperienza in prestito che gli garantisca continuità. Sulle sue tracce ci sono già diversi club di Serie C, tra cui Pontedera, Alcione, Cavese e Arzignano.