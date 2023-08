Calciomercato Lazio, Piscedda: «Guendouzi? Sarebbe un ottimo acquisto» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Massimo Piscedda, ha parlato di alcuni temi legati al calciomercato Lazio.

GUENDOUZI- Su Guendouzi mi sono già espresso: ottimo giocatore, di grande temperamento, a volte persino troppo. Soprattutto ti permette di giocare con centrocampi con caratteristiche totalmente diverse. Per me è un Gattuso con più qualità. Fa pochi gol, ma ha gamba, corsa, tigna. Sarebbe un ottimo acquisto.

FABIANI- Per quanto riguarda Fabiani, lo conosco da anni e so che lavora sotto traccia per abitudine. Se avesse raggiunto l’accordo con Guendouzi, non lo direbbe mai, quindi la sua apertura di ieri la valuto molto positivamente.

KAMADA- Kamada? lo conoscevo e come tutti i giapponesi sta entrando in punta di piedi, ma sono sicuro si affermerà perché è un buon giocatore

ISAKSEN- Isaksen mi sembra un po’ leggerino. Vedremo

CAMPIONATO- Cosa è successo a Lecce? Quello che è successo lo scorso anno. La Lazio è andata in difficoltà appena è aumentata l’aggressività del Lecce e avrebbero dovuto far tesoro di quanto accaduto la stagione scorsa. C’è anche da dire che prendere due gol in due minuti a 10 minuti dalla fine la reputo una cosa abbastanza casuale, che non capita spesso. Domenica speriamo di rivedere il Genoa domenica e di non rivedere la Lazio di domenica, perché altrimenti sarà dura anche battere il Genoa. La squadra ligure sembra non avere ancora capito come si gioca in serie A e spero che continui a non averlo capito