Calciomercato Lazio, piani chiari per gennaio. Svelate le intenzioni del club: si cerca questo nel nuovo centrocampista

Calciomercato Lazio, piani chiari dei biancocelesti per gennaio. Svelate le intenzioni del club: ecco quali sono. Ultime

Come spiegato da Alfredo Pedullà, il calciomercato Lazio è in cerca di un paio di centrocampisti. Sono diversi i nomi sulla lista dei giocatori seguiti dai biancocelesti, che hanno una chiara strategia in vista di gennaio.

Si cercano almeno due rinforzi in mezzo al campo, possibilmente giovani e italiani per ricostruire quello zoccolo duro nello spogliatoio. Si parla di gente nata nel 2003, che non darebbe così problemi di lista.