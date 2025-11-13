 Calciomercato Lazio, Petrucci fa il punto: «Con il mercato a saldo zero non si possono fare rinnovi. Gila ascolterà l’offerta della Lazio, ma...»
Gila
Gila

Calciomercato Lazio, Petrucci di Sky fa il punto: «Con il mercato a saldo zero non ai rinnovi. Gila ascolterà l’offerta della Lazio, ma…»

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare le prospettive del mercato di gennaio. Il giornalista di Sky Sport ha chiarito innanzitutto la situazione legata alla risposta della commissione sul bilancio della Lazio, prima di soffermarsi sul tema delle possibili cessioni.

CALCIOMERCATO – «Se il mercato a gennaio sarà a saldo zero si cercherà di arrivare a un equilibrio dal punto di vista dei conti, anche perché il mercato di gennaio è molto complicato. Mandas ha mercato ma a gennaio sarà difficile trovare squadra, a giugno sicuramente sarà più facile da cedere.

Con il mercato a saldo zero non si possono fare rinnovi. Gila ascolterà l’offerta della Lazio, ma è un giocatore in scadenza 2027 che ha mercato e non percepisce un grande stipendio, secondo me vederlo alla Lazio il prossimo anno sarà molto complicato. Le priorità di Sarri sono il terzino sinistro e la mezzala. Se Sarri avesse solo un bonus prenderebbe una mezzala in grado di portare qualche goal in più».

