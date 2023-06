Calciomercato Lazio, scelta fatta su Luca Pellegrini: le ultime

Calciomercato Lazio, i biancocelesti hanno deciso la strategia per la permanenza di Luca Pellegrini: Lotito vuole un nuovo prestito

La permanenza di Luca Pellegrini è uno snodo importante del calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito avrebbe deciso la strategia da adottare.

Il patron nei prossimi giorni avrà nuovi contatti con la Juve per rinnovare il prestito del ragazzo per un’altra stagione (magari inserendo delle clausole che trasformino il diritto di riscatto in obbligo) chiedendo però uno sconto al calciatore sull’ingaggio da 2.5 milioni a stagione.