Calciomercato Lazio, Pellegrini: Pedullà fa il punto della situazione sull’ex Cagliari

Calciomercato Lazio, il giornalista ed esperto di calciomercato fa il punto sulla situazione riguardante l’ex Cagliari

Il calciomercato della Lazio non è ancora finito, e Sarri si aspetta altri colpi da inserire nel suo scacchiere per la stagione che sta per iniziare. Secondo quanto viene riportato da Pedullà, i biancocelesti non hanno mollato Luca Pellegrini, con la Juventus che come ben noto ha aperto alla trattativa.

Pedullà aggiunge che il nodo da sciogliere è legato al suo ingaggio, e Sarri promuove il ritorno del calciatore nella capitale.