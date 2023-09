Pedro scontento: lo spagnolo distratto dal mercato. Contatti con quella squadra

Pedro è uno degli scontenti della Lazio in questo avvio di stagione: non solo i problemi alla caviglia ma anche le sirene di mercato

In casa Lazio serpeggia il malcontento non solo per un inizio di stagione decisamente sottotono ma anche per le scelte di Maurizio Sarri che non sta dando uguale minutaggio a tutta la rosa.

Tra questi c’è anche Pedro: la scorsa estate lo spagnolo ha rinnovato di un anno durante il calciomercato Lazio con opzione per la stagione successiva ma l’ex Barcellona, a causa di diversi fastidi alla caviglia, non sta riuscendo ad incidere come in passato. Non solo problemi fisici però: come spiega Il Messaggero infatti, lo spagnolo è distratto anche dalle sirene del mercato. Continuano fitti i contatti con il Tenerife: l’addio tra gennaio e il prossimo giugno non è più così remoto.