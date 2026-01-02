Calciomercato Lazio, Parisi ritorna di moda per rinforzare la fascia. Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, torna di moda Parisi per rinforzare ulteriormente la fascia biancoceleste

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo anche per quanto riguarda la fascia sinistra, un reparto che potrebbe subire cambiamenti importanti nelle prossime settimane. Dopo un primo sondaggio effettuato già durante la sessione estiva, il nome di Fabiano Parisi è tornato prepotentemente d’attualità in casa biancoceleste. La possibile uscita di Tavares, infatti, ha riaperto scenari che la dirigenza aveva momentaneamente accantonato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il terzino della Fiorentina rappresenta un profilo molto gradito a Maurizio Sarri, che lo segue con attenzione fin dai tempi in cui Parisi vestiva la maglia dell’Empoli. Le qualità tecniche, la capacità di spingere sulla corsia e l’intelligenza tattica del laterale classe 2000 sono caratteristiche che si sposano bene con il sistema di gioco dell’allenatore della Lazio.

Un altro dettaglio da non sottovalutare nel Calciomercato Lazio riguarda l’aspetto legato agli agenti. Parisi, infatti, condivide lo stesso procuratore di Elseid Hysaj, elemento che potrebbe agevolare i contatti e rendere più fluida un’eventuale trattativa tra i club. Al momento non si parla ancora di una negoziazione avanzata, ma la candidatura del terzino viola è considerata concreta e credibile.

La Lazio, comunque, non si muove su un solo fronte. Parisi è uno dei nomi presenti sulla lista della dirigenza, ma non l’unico. Restano valide anche le alternative che portano a Martin del Genoa e a Pedraza del Villarreal, due profili con caratteristiche diverse ma ugualmente monitorati dallo staff tecnico. La scelta finale dipenderà sia dall’evoluzione delle uscite sia dalle opportunità che il mercato offrirà.

In questo contesto, il Calciomercato Lazio si conferma attento e strategico, con l’obiettivo di consegnare a Sarri una rosa equilibrata e funzionale. La fascia sinistra resta un nodo centrale e Fabiano Parisi continua a rappresentare una delle opzioni più interessanti per il futuro biancoceleste.