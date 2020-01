Bobby Adekanye, attaccante della Lazio, potrebbe lasciare il club capitolino

Bobby Adekanye non ha proprio convinto mister Inzaghi. Il classe ’99 passato alla Lazio dal Liverpool quest’estate, potrebbe lasciare molto presto la Capitale. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il ragazzo di Ibadan potrebbe tornare in patria, in Olanda, dove Tare ha diversi contatti. Qui il giovane potrebbe trovare la giusta continuità.