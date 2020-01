Lazio, la festa è a Castel Sant’Angelo

Domani sera la Lazio festeggerà in grande stile: cena nella monumentale location in centro e presentazione del francobollo

Si avvicinano i 120 anni della Lazio e di conseguenza piano piano escono le novità riguardanti la serata di domani.

Secondo il Corriere dello Sport, Lotito non ha badato a spese e vuole festeggiare in grande stile: prenotate due sale a Castel Sant’Angelo. Una vedrà la squadra banchettare per la prima parte della serata, l’altra sarà la location della presentazione del francobollo emesso da Poste Italiane per l’occasione. L’evento è totalmente privato e sarà trasmesso sui canali ufficiali della società.