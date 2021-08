Calciomercato Lazio, offerta dalla Germania per Muriqi: i dettagli

Novità importanti per il calciomercato in uscita della Lazio: su Vedat Muriqi avrebbero puntato il mirino diversi club tedeschi

La Lazio è arrivata ieri a Marienfeld, città tedesca in cui svolgerà la seconda parte della propria preparazione estiva. Tuttavia, in Germania non si sta parlando solo di tattiche e schemi in casa biancoceleste, ma sta prendendo sempre più piede il discorso calciomercato.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero due club tedeschi che avrebbero presentato delle offerte per Vedat Muriqi. Per lui si sarebbero fatti avanti il Borussia Mönchengladbach e l’Eintracht Francoforte, disposti solamente ad offrire il prestito con diritto di riscatto, mentre il club biancoceleste vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto. L’operazione al momento sembra molto complicata, ma in questi giorni non si esclude una possibile svolta nell’operazione.