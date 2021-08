Calciomercato Lazio, su Muriqi l’interesse di due club della Bundesliga

Calciomercato Lazio, non è certa la permanenza di Muriqi in biancoceleste. Su di lui Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach

Vedat Muriqi è stato uno dei più positivi nel ritiro di Auronzo, nonostante la scorsa stagione sia stata a dir poco negativa per il kosovaro. La permanenza in biancoceleste per questo motivo, non è certa.

Secondo Il Messaggero, sul Pirata ci sarebbe l’interesse di due club tedeschi, Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach. La formula richiesta è quella del prestito con diritto di riscatto, mentre la Lazio vorrebbe un prestito oneroso con eventuale obbligo. La presenza di Tare a Marienfeld potrebbe far presagire un approfondimento di questi discorsi interlocutori.