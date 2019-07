Calciomercato Lazio, dalla Turchia: offerta dello United per Yazici

Calciomercato Lazio, il Manchester United vuole Milinkovic ma ha già individuato il sostituto

Tutto ruota intorno a Milikovic-Savic. Sarà lui lo snodo principale del mercato della Lazio, ma al suo futuro sembra essere legato anche il Manchester United. Come riporta il portale Asist Alaiz infatti sembra che non solo i biancocelesti abbiano messo gli occhi su Yazici.

La Lazio rimane alla finestra avendolo individuato come il sostituto del sergente ma pare che anche i Reds lo stiano monitorando in caso non dovessero chiudere per il serbo. Anzi, sembra che gli inglesi abbiano intenzione di fare un’offerta pari a 27 milioni più 4 di bonus. Intanto sul calciatore c’è anche il Lille, tutto però dipende dal 21 biancoceleste.