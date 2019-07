LIVE Calciomercato Lazio: Milinkovic ed un futuro tutto da decidere, gli occhi di Tare sul talento dell’Osijek

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 12 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

Ultimo giorno di visite mediche per la squadra di Simone Inzaghi, la partenza per il ritiro estivo di Auronzo è ormai vicina. Mentre la squadra si allena, la società è ovviamente impegnata in diverse operazioni. Dopo aver chiuso diversi colpi in entrata, adesso è necessario vendere per continuare ad allestire una rosa migliore. Ecco le trattative di giornata con sviluppi ed aggiornamenti in tempo reale a cura della redazione di LazioNews24:

JONY – La trattativa fra Lazio e Malaga non è ancora chiusa. Manca il consenso del presidente Abdullah Al Thani, ma i biancocelesti sono tranquilli. Si chiuderà nelle prossime ore.

MILINKOVIC – Ancora da chiarire il futuro di Sergej Milinkovic. Il Manchester United sarebbe pronto a mettere sul piatto 80 milioni per il ‘Sergente’, ma la richiesta di Lotito continuerebbe ad essere di 100 milioni. La volontà del giocatore sarebbe quella di partire, ma le pretese del presidente rischiano di allontanare i pretendenti. Ecco perché il centrocampista spera in uno ‘sconto’ (QUI LA NOTIZIA COMPLETA). Intanto, la dirigenza è alla ricerca di un eventuale sostituto: tra i tanti profili, quello di Yazici sembra l’unico ancora in corsa per approdare nella Capitale. Per averlo, servono 15 milioni (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

SALERNITANA – Tre giocatori della Lazio, Cristiano Lombardi, Tiago Casasola e Djavan Anderson, sono pronti a trasferirsi a Salerno, per rendere più competitiva la rosa a disposizione del neo-allenatore Gian Piero Ventura (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

MISKOVIC – Il ds Tare avrebbe messo gli occhi su Robert Miskovic, trequartista di origini croate e tedesco di nascita, che attualmente gioca nell’Osijek. Il dirigente biancoceleste ha avuto modo di valutarlo ed apprezzarlo, e sembra deciso a superare la concorrenza del Genoa, che avrebbe fatto già un’offerta scritta al giovane talento (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).