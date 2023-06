Milinkovic, Sarri non ci sta: ha detto no a questo scambio

Calciomercato Lazio, la Juventus ha messo sul piatto Zakaria come contropartita per Milinkovic-Savic: secco no di Sarri

La Juve sta cercando la quadra per portare Milinkovic-Savic a Torino attraverso uno scambio che permetta di abbassare le pretese economiche della Lazio. I biancocelesti vorrebbero Rovella e, a conferma di questo, anche la risposta di Sarri all’ultima proposta.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico bianconero avrebbe detto no all’inserimento di Zakaria nell’affare. Quello dello svizzero non è infatti un profilo che scalda particolarmente le fantasie dell’ambiente.